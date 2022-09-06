الرياض 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة قد يمتد تأثيرها إلى المدينة المنورة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45كم/ساعة مع السحب الرعدية , وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف جنوبًا مع السحب الرعدية، وحالة البحر متوسط الموج على الجزئيين الشمالي والأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجيًا شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.// انتهى //04:16ت م0007