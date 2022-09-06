ينبع 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واسأوضح رئيس بلدية ينبع النخل المهندس عبدالله بن مرشود الحربي أن بلدية ينبع النخل وضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري بالمنطقة خلال أعمال الربع الأول والثاني والثالث من العام 2022م أولت اهتماماً كبيراً في معالجة بلاغات المواطنين على تطبيق "بلدي" حيث قامت البلدية بمعالجة 1184 بلاغاً، وضمن جهودها قامت برفع 98 من السيارات التالفة والهياكل ورفع 380 من الصبات الخرسانية، كما قامت البلدية بحملة نظافة مكثفة داخل أحياء ينبع النخل رفعت خلالها ما يزيد عن 5000 طن من المخلفات وما زالت أعمال الحملة مستمرة.وأضاف الحربي في مجال الإنارة قامت البلدية بصيانة 610 فوانيس إنارة كما قامت بتركيب 150 عامود إنارة جديد في أحياء ومراكز ينبع النخل ، وفي مجال الحدائق تمت صيانة 6 حدائق كما تمت جدولة أعمال صيانة الحدائق المتبقية.وتابع الحربي:" وأما في مجال صحة البيئة تقوم البلدية ممثلة في الفرق الرقابية بجولات رقابية دورية وجولات مفاجئة للمطاعم والمحلات التجارية والأسواق للتأكد من سلامة وجودة الأطعمة ولحماية صحة المستهلك يتم خلالها تطبيق الأنظمة والتعليمات على المحلات المخالفة حيث تم تنفيذ 1335 جولة رقابية تم خلالها 62 مخالفة". وفي مجال سفلتة الطرق وصيانتها قامت البلدية بسفلتة جديدة تبلغ 29,019 كيلو مترا، كما تمت صيانة مساحة 83521 مترا مربعا من الطرق.وأكد الحربي حرص البلدية على رفع مؤشرات الأداء وجودة العمل وتقديم الخدمات البلدية للمواطن والمقيم بما يتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 .// انتهى //05:51ت م0010