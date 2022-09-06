رام الله 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واساستشهد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة جنين شمال الضفة الغربية.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية قولها إن الشاب محمد موسى سباعنة (29 عاما) استشهد متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال، فيما أصيب سبعة آخرون أحدهم بجروح بالغة، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للمدينة.وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بنحو 100 آلية عسكرية ترافقها جرافة، اقتحمت مدينة جنين من عدة محاور وأغلقت مداخلها.وحاصرت قوات الاحتلال بناية في الحي الشرقي من المدينة، وأجبرت سكانها على الخروج من شققهم السكنية واحتجزتهم في العراء، بمن فيهم الأطفال والنساء.// انتهى //06:01ت م0012