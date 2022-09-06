ينبع 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واسالتقى محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، بمكتبه في المحافظة، الرئيس التنفيذي لتجمع المدينة المنورة الصحي الدكتور أحمد بن إبراهيم الصغير، حيث تم خلال اللقاء مناقشة تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع الكفاءة التشغيلية بمحافظة ينبع ومراكزها، فيما أعرب الدكتور الصغير عن شكره لمحافظ ينبع؛ لما يحظى به القطاع الصحي بينبع من متابعة.كما تفقد الرئيس التنفيذي لتجمع المدينة المنورة الصحي الدكتور الصغير يرافقه عدد من القيادات الصحية بتجمع المنطقة، قطاع ينبع الصحي وعددًا من المشروعات والمرافق الصحية بالمحافظة؛ حيث كان في استقباله مدير النطاق الصحي الرابع الدكتور رفعت بن عبدالله أبوطالب.// انتهى //06:05ت م0013