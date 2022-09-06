ينبع 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واسنفذ تعليم محافظة ينبع مساء أمس في مقر ينبع مول التجاري بالمحافظة، لقاءً توعويًا تثقيفيًا بعنوان ( العودة للمدارس ) ضمن البرامج التي ينظمها قسم الشؤون الصحية المدرسية بتعليم ينبع بالشراكة مع إدارة المراكز الصحية بالمحافظة، مستهدفاً أولياء الأمور ومنسوبي المدارس والطلبة والمجتمع المحلي .وأوضحت مساعدة قسم الشؤون الصحية المدرسية بتعليم ينبع غالية الكنوي أن اللقاء يهدف إلى تعريف المجتمع بجهود الصحة المدرسية، والتوعية والتثقيف بالخدمات الصحية المقدمة لتأهيل الطلبة في الجوانب الصحية والنفسية مع بداية العام الدراسي.وأبانت غالية الكنوي أن اللقاء اشتمل على العديد من الفعاليات التي تضمنت توضيح كيفية وأهمية التهيئة للاستعداد للدراسة من جوانب عديدة، وعلاقة ودور التغذية الصحية والنوم المبكر وممارسة الأنشطة البدنية المناسبة في تهيئة الطلبة صحيًا ونفسيًا لبداية عام دراسي جديد مكلل بالنجاح بإذن الله .// انتهى //06:08ت م0014