عام / وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة ينظم برنامج "تأهيل معلمات القرآن الكريم"
الثلاثاء 1444/2/10 هـ الموافق 2022/09/06 م واس
المدينة المنورة 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واس
نظم وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة برنامج حضره أكثر من ١٢٠٠ معلمة بعنوان " تأهيل معلمات القرآن الكريم " وذلك عبر الاتصال المرئي .
ويهدف البرنامج الذي يُعنى بتطوير الأداء التدريسي واكتساب المهارات التعليمية والتربوية اللازمة لمعلمة القرآن الكريم وبعدد ساعات بلغت ١٢ ساعة تدريبية ، إلى اكساب معلمة القرآن الكريم فن إدارة الصف ومهارات الاتصال التربوي وأساليب الابتكار في تعليم القرآن الكريم، ومهارات تعليم القرآن الكريم، وفن التعامل مع الفئات العمرية المختلفة.
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06:17ت م
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