المدينة المنورة 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واسنظم وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة برنامج حضره أكثر من ١٢٠٠ معلمة بعنوان " تأهيل معلمات القرآن الكريم " وذلك عبر الاتصال المرئي .ويهدف البرنامج الذي يُعنى بتطوير الأداء التدريسي واكتساب المهارات التعليمية والتربوية اللازمة لمعلمة القرآن الكريم وبعدد ساعات بلغت ١٢ ساعة تدريبية ، إلى اكساب معلمة القرآن الكريم فن إدارة الصف ومهارات الاتصال التربوي وأساليب الابتكار في تعليم القرآن الكريم، ومهارات تعليم القرآن الكريم، وفن التعامل مع الفئات العمرية المختلفة.// انتهى //06:17ت م0016