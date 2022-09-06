المدينة المنورة 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واسنفذت الوكالة المساعدة للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية برئاسة المسجد النبوي مبادرة بعنوان "عودتنا علم ومعرفة" لطالبات كلية المسجد النبوي وذلك تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد .وتهدف المبادرة التي تأتي في إطار حرص الشؤون النسائية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على توفير بيئة تعليمية داعمة ومحفزة لطالب العلم ، إلى تشجيع الطالبات لبدء عام دراسي جديد حافل بالجد والاجتهاد وتحقيق الأهداف والطموحات المستقبلية من خلال توجيه عبارات النصح والإرشاد والتحفيز التي قد يكون لها أفضل الأثر على نفوسهن لمواصلة التقدم والنجاح في مسيرتهن التعليمية.// انتهى //06:21ت م0017