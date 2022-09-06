لشبونة 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واسوافقت الحكومة البرتغالية على حزمة إضافية بقيمة 4ر2 مليار يورو لتخفيف أعباء التضخم وأزمة الطاقة.وتمت الموافقة على الإجراءات الواردة في حزمة "الأسرة أولا" في اجتماع لمجلس الوزراء ورفع المبلغ الإجمالي الذي خصصته الدولة لدعم الأسر هذا العام إلى حوالي 4 مليارات يورو، حسبما قال رئيس الوزراء أنطونيو كوستا مساء الاثنين.وتشمل حزمة المساعدات تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء من 13% إلى 6% من أكتوبر حتى نهاية عام 2023 على الأقل، ودفعة لمرة واحدة بقيمة 125 يورو لكل مواطن يكسب ما يصل إلى 2700 يورو شهريا، ودفعة استثنائية بقيمة 50 يورو لكل طفل معال حتى سن 24 عاما، وسيحصل المتقاعدون على دفعة لمرة واحدة بنسبة 50% من مخصصاتهم الشهرية.كما سيتم رفع المعاشات التقاعدية في العام المقبل بنسبة تصل إلى 4ر4%، وسيتم تجميد أسعار التذاكر الموسمية لوسائل النقل العام والقطارات في العام المقبل، فيما سيجري تحديد سقف أعلى لزيادات الإيجار بنسبة 2% .// انتهى //06:27ت م0018