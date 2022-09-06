إسلام آباد 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم أنباء ارتفاع منسوب مياه الفيضانات الكارثية التي تشهدها باكستان في إقليم السند الجنوبي، ما دفع السلطات إلى تكثيف جهود الإغاثة وإجلاء الآلاف من سكان المناطق المهددة بالتعرض للفيضانات.واهتمت بإعلان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن رفع سقف المساعدات الإغاثية للمتضررين من الفيضانات نظراً لارتفاع حجم الكارثة.وأخبرت عن استمرار وصول المساعدات الإغاثية والطبية من مختلف أنحاء العالم إلى باكستان تلبية لدعوة الحكومة الباكستانية لمساعدتها في الاستجابة مع كارثة الفيضانات.وأنبأت عن إدانة باكستان بشدة للهجوم الانتحاري الذي وقع أمس في مدخل السفارة الروسية بالعاصمة الأفغانية كابل، وأسفر عن مقتل وإصابة الأبرياء بينهم دبلوماسيين روس ومواطنين أفغان.وتناولت صحف الثلاثاء متفرقات منها تعرض المناطق الشمالية الشرقية من أفغانستان لزلزال أدى إلى سقوط ضحايا، ومقتل وإصابة العشرات جراء انفجار مروع استهدف قافلة تموين في بوركينا فاسو.// انتهى //06:32ت م0019