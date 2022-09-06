اقتصادي / تباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية
الثلاثاء 1444/2/10 هـ الموافق 2022/09/06 م واس
طوكيو 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واس
تباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية الرئيسية في بورصة طوكيو للأوراق المالية خلال تعاملات الجلسة الصباحية اليوم الثلاثاء.
فقد أضاف مؤشر نيكي القياسي 35ر5 نقطة، أو 02ر0% ، ليصل إلى 96ر27624 نقطة في نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا (0230 بتوقيت جرينتش)، بينما فقد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 82ر0 نقطة، أو 04ر0% ، ليصل إلى 97ر1927 نقطة.
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