كانبيرا 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واسأعلن مصرف الاحتياط الفيدرالي الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي عن زيادة سعر الفائدة الرسمي بمقدار 50 نقطة أساس من 1.85% الى 2.35%، وهي خامس زيادة لسعر الفائدة الرسمي في أستراليا للشهر الخامس على التوالي.وأفاد حاكم مصرف الاحتياط الدكتور فيليب لوي بعد اجتماع مجلس إدارة المصرف الشهري اليوم الثلاثاء أن رفع سعر الفائدة ضروري لمواجهة أرقام التضخم المرتفعة للغاية.// انتهى //07:44ت م0022