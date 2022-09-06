الرياض 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واسأعلن "وادي الدمام" بالشراكة مع عدد من المستثمرين، عن توقيع اتفاقية للاستثمار في شركة "آرسينسس" الألمانية بدعم وتمكين من وزارة الاستثمار.ويأتي ذلك انطلاقاً من رؤية المملكة 2030، لتحسين تنفيذ الاختبارات الجينية العالمية للتشخيص المبكر للأمراض الجينية، وخاصة في السرطان والاضطرابات الوراثية النادرة.وأوضح الرئيس التنفيذي لوادي الدمام الدكتور عبد الرحمن العليان، أن هذا الاستحواذ يُعد خطوة مهمة في الإستراتيجية للرعاية الصحية وتوطين التقنية الحيوية ونقل البيانات الحيوية من ألمانيا إلى المملكة, مؤكداً أن التشخيص المبكر والاختبار الوقائي على أساس الخبرة الجينية الواقعية مع تسلسل الجينوم الكامل المكون الرئيسي لتسريع تطوير العلاجات المستقبلية الجديدة والوصول إليها.يذكر أن "وادي الدمام" تأسست عام 2021م، وهي شركة استثمارية شبه حكومية، مملوكة لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وتسعى جاهدة لتكون مصدرًا ووجهة للابتكار في مجال التكنولوجيا الحيوية والرعاية الصحية في الشرق الأوسط، وهي المركز الأول في البلاد لتقييم ابتكارات التكنولوجيا الحيوية واحتضانها, كما تهدف إلى تحفيز الاستثمار ودعم المشاريع وإقامة شراكات نوعية في مجالات الصحة التقنية الحيوية، بالإضافة إلى التركيز على العديد من الاستثمارات المستدامة الأخرى في مختلف مجالات الاهتمام.// انتهى //08:50ت م0024