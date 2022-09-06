سيئول 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واسأجلت السُّلطات الكورية الجنوبية الآلاف من السكان مع وصول إعصار هينامنور إلى اليابسة ومن المتوقع استمرار هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية طيلة اليوم.وقالت إدارة الأرصاد الجوية الكورية إنه من المتوقع أن يتجه الإعصار إلى شمال شرق كوريا ويمر على بُعد حوالي 400 كيلومتر شمال غرب سابورو اليابانية في حوالي منتصف اليوم.وأدى الإعصار إلى إلغاء المئات من الرحلات الجوية وتعليق العمليات التجارية وإغلاق المدارس.// انتهى //09:00ت م0025