تونس 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واستحدثت الصحف التونسية في سياق اهتماماتها لهذا اليوم عن استقبال الرئيس التونسي قيس سعيّد بقصر قرطاج رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر للاطلاع على استعدادات الهيئة لموعد 17 ديسمبر تاريخ انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب التونسي.وأوردت في الشأن المغاربي إعلان وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش انعقاد مؤتمر دولي حول ليبيا في العاصمة الألمانية برلين في سبتمبر الجاري.ولفتت صحف الثلاثاء في الشأن الدولي إلى إعلان السلطات السودانية أن السيول والفيضانات في البلاد أدت إلى وفاة 112 شخصا وإصابة 115 منذ يونيو الماضي.وأشارت إلى إعلان الشرطة الكندية مقتل 10 وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين في عمليات طعن بمقاطعة ساسكاتشوان المعزولة إلى الغرب من كندا.// انتهى //09:24ت م0026