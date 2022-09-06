جدة 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واساستقبل معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد بن سليمان الجاسر بجدة أمس، معالي أمين منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه .وناقش الجانبان عدد من الموضوعات في البلدان النامية أهمها تغير المناخ، والأمن الغذائي، والوصول إلى البلدان غير الساحلية، والتخفيف من حِدة الفقر، إضافة إلى الاتفاق على عقد اجتماعات تنسيقية دورية بين المؤسستين .// انتهى //09:33ت م0027