جنين 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واساستشهد شاب فلسطيني وأصيب 16 آخرون، أحدهم بجروح حرجة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة جنين، شمال الضفة الغربية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت، صباح اليوم ، المدينة من عدة محاور، وأغلقت مداخلها، وانتشرت في عدد من أحياء المدينة، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة.وحاصرت قوات الاحتلال بناية النخيل في حي البساتين من المدينة، واحتجزت عددا من الشبان الذين كانوا يتواجدون في ناد رياضي داخلها، كما حاصرت بناية في الحي الشرقي من مدينة جنين، وأجبرت سكانها على الخروج من شققهم السكنية واحتجزتهم في العراء، بما فيهم الأطفال والنساء.واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في عدة أماكن بالمدينة، ما أدى إلى استشهاد "محمد موسى محمد سباعنة" (29 عاما) وإصابة 16 فلسطينيا بالرصاص الحي احدهم بجروح بالغة، وبينهم فتاة أصيبت بالفك، إضافة إلى شابين بساقيهما، وآخر بشظية بالرأس.// انتهى //09:48ت م0028