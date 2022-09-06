عرعر 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واستواصل أمانة وبلديات منطقة الحدود الشمالية معالجة التشوه البصري في مدن ومحافظات المنطقة خلال شهر أغسطس للعام الجاري, وذلك ضمن جهودها الرامية لتحسين المشهد الحضري.وأوضحت الأمانة أنه جرى إزالة 177822 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم ومعالجة 1974 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة على الجدران وإزالة 51 مركبة تالفة بالشوارع والأحياء السكنية ومعالجة 1061 وضع الحاويات، ودهان 9293 متراً طولياً من بردورات الأرصفة والخطوط الأرضية وإزالة وتحسين مظهر 543 من حواجز الحفريات ومعالجة 7272 متراً مربعاً من حفر وتشققات الشوارع وصيانة 1421 من أعمدة الإنارة وإصلاح 6184 متراً مربعاً من الإنترلوك والأرصفة المتهالكة.// انتهى //10:22ت م0031