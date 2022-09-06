جيزان 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد اليوم، هطول أمطار وتكون سحب رعدية، ورياح نشطة المثيرة للأتربة على منطقة جازان، مما يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.وأشار التقرير إلى أن التنبيه يشمل مدينة جيزان ومحافظات الحرث، و الدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، فيفا، وهروب، أحد المسارحة، و الطوال، وصامطة، صبيا، و ضمد، والدرب، وبيش، ومركز الفطيحة.وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.// انتهى //10:35ت م0033