الرياض 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واسالتقى معالي وزير خارجية سنغافورة الدكتور فيفيان بالاكرشنان بالدفعة الأولى من خريجي برنامج "RISING" الذي نفذته أكاديمية تطوير القيادات الإدارية بمعهد الادارة العامة بالشراكة مع كلية لي كوان يو بالجامعة السنغافورية الوطنية، بحضور معالي مدير عام المعهد الدكتور بندر بن أسعد السجان، وسفير سنغافورة لدى المملكة ونج تشاو مينج، والرئيس التنفيذي لأكاديمية تطوير القيادات الإدارية الدكتور عبدالله حافظ.واستعرض الوزير خلال اللقاء التجربة السنغافورية الرائدة عالمياً في مجال تطوير رأس المال البشري وتطوير القيادات.ويأتي اللقاء حرصاً من أكاديمية تطوير القيادات الإدارية بمعهد الإدارة العامة على ربط شبكة خريجيها بالقيادات العالمية، متناولاً عدداً من الموضوعات حول التطوير القيادي.يُذكر أن برنامج " RISING " يُعد انطلاقة برامج التطوير القيادي التي ستنفذ بالشراكة مع كلية لي كوان يو والممتدة حتى نهاية عام 2023، حيث صممت هذه البرامج بناء على إطار الجدارات القيادية المتوائم مع رؤية المملكة 2030، متضمنةً حالاتِ دراسية مستقاه من الواقع المحلي.// انتهى //10:45ت م0034