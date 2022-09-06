الرياض 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واسأقامت هيئة التراث ممثلة في الإدارة العامة للتراث غير المادي ورشة عمل تدريبية بعنوان "بناء القدرات في مجال حصر وتوثيق التراث غير المادي"، تستمر لمدة 5 أيام في مدينة الرياض، بحضور ممثلين للتراث غير المادي من جميع مناطق المملكة، وبتقديم خبيرتي اليونسكو ابتسام الوهيبي والدكتورة آني طعمة.وتناولت الورشة التعريف بمنظمة اليونسكو الدولية وجهودها في هذا المجال، مع عرض لإتفاقية 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي.يذكر أن التراث غير المادي هو الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات، وما يرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية يعدها المجتمع جزءاً من تراثه الثقافي، وتتنوع مجالاته بين التقاليد وأشكال التعبير الشفهي، وفنون وتقاليد أداء العروض، والممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات، والمعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون، والمهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية.// انتهى //11:08ت م0037