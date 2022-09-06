الرياض 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واسأبرمت شركة نوبكو المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية تعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بغرض تنمية وتطوير المحتوى المحلي في القطاع الصحي.جاء ذلك على هامش منتدى المحتوى المحلي الذي تنظمه هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في فندق الريتز كارلتون بالرياض، حيث وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية الأستاذ فهد بن محمد الشبل، والرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله السماري.وكونها أحد الشركات الوطنية الفعالة التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 في دعم القطاع الصحي وتطويره من خلال دعم المحتوى المحلي، تواصل نوبكو بالتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية جهودها لدعم الاقتصاد المحلي وتطوير آليات ومراحل سلاسل الإمداد في قطاع الرعاية الصحية وتحسين الجودة لدى كافة القطاعات الصحية بالمملكة.وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين شركة "نوبكو"، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، لتنمية وتطوير المحتوى المحلي في القطاع الصحي امتداداً للتعاون القائم من خلال تضمين متطلبات المحتوى المحلي في مشترياتها، بالإضافة إلى إنشاء برنامج إرشادي يسهم في تنمية المحتوى المحلي وتطوير استراتيجية شاملة للمحتوى المحلي لدى "نوبكو".كما ستسهم الاتفاقية في تحقيق متطلبات برنامج المشاركة الاقتصادية، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتزويدهم بالأدوات والأساليب اللازمة لتنمية المنشآت بما يخدم سلاسل الإمداد في القطاع الصحي.وبموجب الاتفاقية سيتعاون الطرفان بتحديد الفرص الاستثمارية المحققة لتنمية المحتوى المحلي، من خلال التنسيق بين الطرفين في كامل مراحل التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة من إنشاء الفرصة حتى متابعة تنفيذها.وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في تكوين شراكات استراتيجية مستدامة مع القطاع الخاص لتطوير وتنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته، وتعظيم الفائدة التنموية من القوة الشرائية الوطنية، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية تعزيز دور القطاع الخاص كمساهم رئيس في تنمية الاقتصاد الوطني.// انتهى //11:11ت م0038