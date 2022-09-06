طريف 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واسنفَّذَت أمانةُ منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية طريف خلال شهر أغسطس الماضي أكثر من (1150) زيارةً رقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية والمحال التجارية والمباني التي تحت الإنشاء والحفريات.وأوضحت بلدية طريف أن الجولات والحملات الرقابية التي نفَّذتها إدارة صحة البيئة بلغت أكثر من (640) جولةً, أسفرت عن مصادرة (55) كجم من المواد الغذائية المتنوعة، ورصد (24) مخالفة، وتحرير 56 إنذارًا، فيما أُصدِرت وجُدِّدت 35 شهادةً صحيةً، ونفَّذَت إدارة الرخص أكثر من 315 زيارةً، ورصدت 8 مخالفات، وحرَّرت 113 إنذارًا، وطُبِّقَت بحقها الإجراءات النظامية، وجرى تجديد 4 رخص فنية ومهنية, كما أزالت 3350 طنًّا من النفايات، 4270م3 من الأنقاض, فيما نفذ قسم الزراعة أعمال صيانة 4500م2 من المسطحات الخضراء، وزراعة 1500 شتلة، ومعالجة 450 مترًا طوليًّا من دهانات الأرصفة والخطوط الأرضية، وصيانة 350 عمود إنارة، وتغيير كشافات، بالإضافة إلى تنظيف الشوارع والساحات العامة من المخلَّفات وتنسيق المسطحات الخضراء.// انتهى //11:19ت م0042