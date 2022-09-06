الأحساء 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واسرصدت أمانة الأحساء ضمن مبادرة "المراقب المجتمعي" خلال الشهر الماضي (أغسطس)، 6862 بلاغاً تتعلق بعناصر التشوه البصري منها مخلّفات البناء والمركبات التالفة والمهملة، بمشاركة 185 متطوعاً ومتطوعةً.وأوضحت الأمانة أنه جرى خلال الفترة نفسها معالجة وإغلاق 5747 بلاغاً، بنسبة إنجاز 84%، وتحقيق رضا المستفيدين بـ 91%، وعمل 9250 ساعة تطوعية، والسعي لتفعيل دور أفراد المجتمع في الرقابة المجتمعية عبر الفرص التطوعية.وأكدت أن هذه المبادرة تأتي تحقيقاً لمستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الخاصة بالمشاركة المجتمعية وضرورة تفعيلها، ضمن أهداف الأمانة لتعزيز التكاملية وتدعيم برامج القطاعات الحكومية في خدمة المجتمع وتنمية الموارد الشبابية.// انتهى //11:21ت م0043