جيزان 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واسدعت غرفة جازان المستثمرين ورواد الأعمال لحضور معرض الامتياز التجاري الدولي، برعاية اتحاد الغرف السعودية الذي سيقام خلال الفترة 12 - 15 أكتوبر 2022م, وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.وأوضحت أن المعرض سيمكن رواد الأعمال والمستثمرين من التعرف على الفرص الاستثمارية المحلية والدولية وامتلاك المشروعات والتبادل التجاري، والحصول على دعم الجهات الحكومية ومؤسسات التمويل بما يدعم توجهات رؤية المملكة 2030 في النهوض بصناعة "الفرنشايز" بالمملكة.يذكر أن المعرض يأتي في نسخته السابعة بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة والمستثمرين والشركات ورواد الأعمال، ويمكن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني: https://infranexpoksa.com.// انتهى //11:22ت م0044