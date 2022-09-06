الرياض 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واسأطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في كلياتها التقنية مبادرة "رافد" التي تهدف إلى تيسير وتسريع الانضمام المبكر للمتدربين والمتدربات لسوق العمل وذلك انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 وتحقيقاً للأهداف الإستراتيجية للمؤسسة ومواكبة للتجارب الدولية في مجال التدريب, لتنمية المهارات الوظيفية وتعزيز فرص العمل بعد التخرج.وأوضح معالي محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد أن هذه المبادرة تُعد من المبادرات المهمة المقدمة للمتدربين والمتدربات في الكليات التقنية خلال العام التدريبي الحالي، لدعم وتسهيل انتقال المتدربين من مقاعد التدريب إلى سوق العمل مباشرة عبر أنماط عمل مرنة وغير تقليدية وداعمة للتحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة حاليا، ما يسهم برفع مستوى المهارات لدخول سوق العمل أثناء التدريب.ودعا معاليه المتدربين والمتدربات للاستفادة من هذه المبادرة لتنمية قدراتهم والانخراط مبكراً في سوق العمل, حيث سيسهم ذلك في تعزيز تنافسية الخريجين في سوق العمل ويوفر لهم فرص عمل غنية و متنوعة بعد التخرج.بدورها بينت نائب المحافظ للتخطيط وتطوير الأعمال ريم المقبل أن هذه المبادرة تحقق التوجهات العالمية في التحول نحو التدريب داخل مقرات العمل التي بناء عليها يكتسب المتدرب مهارات واقعية ومتنوعة، مؤكدة أن مبادرة "رافد" سيكون لها دور في صقل مهارات لمتدربين والمتدربات الفنية والوظيفية بشكل مبكر وتعزيز ارتباطهم بسوق العمل وسهولة الاندماج به، موضحة أنها ستساعد المتدربين والمتدربات على رسم خارطة طريق نحو العمل المستقبلي وتحقيق تطلعاتهم الوظيفية.// انتهى //11:24ت م0045