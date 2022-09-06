جدة 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واسإعداد: محمد العواجي، تصوير: عبدالله السديستُعد المشاريع التعليمية بنظام البناء الحديث التي أنجزتها وزارة التعليم في محافظة جدة ضمن المسار السريع كمرحلة أولى في وقت قياسي لم يتجاوز 50 يوماً؛ قصة نجاح في سرعة الاستجابة والتعامل مع الآثار التعليمية المترتبة على مشروع إزالة وتطوير الأحياء العشوائية بالمحافظة.وتأتي هذه المشاريع في إنجازها من توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- ودعمها السخي للتعليم في كافة أنحاء المملكة، واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة.ونُفذت المشاريع التعليمية بنظام البناء الحديث بمحافظة جدة؛ ودشنها صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة؛ بحضور معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ وفق أحدث التصاميم المعمارية التي توفر بيئة تعليمية آمنة وجاذبة لمنسوبي المدارس؛ وسط تكامل جهود القطاعات الحكومية والأهلية المعنية.من جهتها وضعت وزارة التعليم خطة متكاملة لمعالجة الآثار الناتجة عن مشروع الإزالة، من منطلق التكامل والتعاون بين جميع القطاعات الحكومية، والسعي المتواصل لتوفير البدائل ‏المناسبة، وبشكل سريع، لضمان عدم توقف العملية التعليمية لطلبة تلك المدارس حضورياً في مقار الدراسة.وتتضمن خطة الوزارة تنفيذ 71 مشروعاً مدرسياً بطاقة استيعابية إجمالية تقارب 50 ألف طالب وطالبة جرى إنجاز 25 مشروعاً لبناء فصول دراسية إضافية في أفنية عدد من المدارس تضم 272 فصلاً دراسياً بالأحياء التي تشهد كثافة سكانية مرتفعة؛ مستوعبةً أكثر من 8160 طالباً وطالبة، إضافة إلى تنفيذ 10 مشاريع مباني حديثة أخرى سريعة تشمل 282 فصلاً دراسياً بطاقة استيعابية تصل إلى 8460 طالباً وطالبة، استفاد منها جميعاً مع بداية هذا العام الدراسي.وتعمل الوزارة حالياً على تنفيذ 36 مشروعاً مدرسياً بمرافقها؛ تشمل 1080 فصلاً دراسياً بطاقة استيعابية تبلغ 32400 طالب وطالبة ستتم ‏الاستفادة منها مع بداية الفصل الدراسي الثاني هذا العام، إلى جانب مشاريع تعليمية قادمة وفق الجداول الزمنية المعتمدة لتنفيذها.وجرى إنجاز هذه المشاريع بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص؛ حرصاً من القيادة الرشيدة على تحقيق هذه المنجز، وتطويع كافة التحديات التي واجهت تنفيذ المشاريع؛ التي استعين خلالها بمؤسسات مقاولات سعودية وبإدارة شركة تطوير للمباني TBC.// انتهى //12:00ت م0051