اجتماعي / العيادات المتنقلة لجمعية الإحسان الطبية تقدم خدماتها بمركز الحقو
الثلاثاء 1444/2/10 هـ الموافق 2022/09/06 م واس
بيش 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واس
شرعت العيادات الطبية المتنقلة لجمعية الإحسان الطبية الخيرية، في تقديم خدماتها الطبية التوعوية بحديقة الأمير محمد بن ناصر في مركز الحقو التابع لمحافظة بيش، وذلك عبر عيادات "الكشف المبكر عن سرطان الثدي، والباطنية، والعيون، والأسنان" ، بالتعاون مع مركز الحقو وشرطة وبلدية ومركزي الرعاية الأولية وفريق الحقو التطوعي .
ويقدم برنامج العيادات على مدى أسبوع العديد من الخدمات ومنها قياس الضغط ونسبة السكر بالدم، وقياس وفحص النظر، والفحص على الفم والأسنان، إضافة إلى الكشف والتثقيف للسيدات حول سرطان الثدي.
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12:01ت م
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