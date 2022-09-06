بيش 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واسشرعت العيادات الطبية المتنقلة لجمعية الإحسان الطبية الخيرية، في تقديم خدماتها الطبية التوعوية بحديقة الأمير محمد بن ناصر في مركز الحقو التابع لمحافظة بيش، وذلك عبر عيادات "الكشف المبكر عن سرطان الثدي، والباطنية، والعيون، والأسنان" ، بالتعاون مع مركز الحقو وشرطة وبلدية ومركزي الرعاية الأولية وفريق الحقو التطوعي .ويقدم برنامج العيادات على مدى أسبوع العديد من الخدمات ومنها قياس الضغط ونسبة السكر بالدم، وقياس وفحص النظر، والفحص على الفم والأسنان، إضافة إلى الكشف والتثقيف للسيدات حول سرطان الثدي.// انتهى //12:01ت م0052