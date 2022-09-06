هراري 10 صفر 1444هـ الموافق 6 سبتمبر 2022م واساستقبل فخامة الرئيس إمرسون منانغاغوا رئيس جمهورية زيمبابوي، بالقصر الرئاسي، في العاصمة هراري، اليوم، معالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان.ونقل معاليه خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية زيمبابوي بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مجمل الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وأبدى فخامة الرئيس خلال اللقاء عن دعم بلاده الكامل لطلب المملكة لاستضافة معرض (إكسبو 2030) في مدينة الرياض، كما أبدى ترحيب بلاده بعقد القمتين "القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة"، فيما عبر معالي المستشار قطان عن شكر حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم.// انتهى //12:13ت م0053