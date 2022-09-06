سياسي / المستشار قطان يلتقي بوزير خارجية زيمبابوي ويعقدان جلسة مباحثات رسمية
الثلاثاء 1444/2/10 هـ الموافق 2022/09/06 م واس
هراري 10 صفر 1444هـ الموافق 6 سبتمبر 2022م واس
التقى معالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، اليوم، معالي وزير الشؤون الخارجية والتجارة الدولية في جمهورية زيمبابوي فريدريك شافا، وذلك خلال زيارة معاليه الرسمية إلى جمهورية زيمبابوي.
وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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12:17ت م
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