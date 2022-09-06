هراري 10 صفر 1444هـ الموافق 6 سبتمبر 2022م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، اليوم، معالي وزير الشؤون الخارجية والتجارة الدولية في جمهورية زيمبابوي فريدريك شافا، وذلك خلال زيارة معاليه الرسمية إلى جمهورية زيمبابوي.وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //12:17ت م0054