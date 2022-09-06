نجران 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واسالتقى أمين منطقة نجران المهندس صالح آل داغش اليوم بمقر الأمانة، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتحول الرقمي والمدن الذكية المهندس علي بن هادي راجحي.وجرى عقد ورشة عمل "قمرة القيادة الرقمية.. لتحقيق مستهدفات التحول الرقمي" ونُوقش خلالها مستهدفات برنامج التحول الذكي للأعمال والبيانات الإستراتيجية، ومنهجية آلية المتابعة والدعم، كما اُستعرِض أداء أمانة منطقة نجران خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي 2022م، بالإضافة إلى مناقشة الفرص والتحديات، والية العمل على تجاوزها وتطبيق نماذج مبتكرة ومستدامة لإثراء تجربة العميل وتلبية احتياجاته، وتحسين جودة وكفاءة المنظومة الرقمية، بما يتوافق مع إستراتيجية التحول الرقمي للقطاع البلدي، ومستهدفات رؤية المملكة 2030.// انتهى //12:26ت م0055