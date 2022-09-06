هراري 10 صفر 1444هـ الموافق 6 سبتمبر 2022م واسأعلن معالي وزير الشؤون الخارجية والتجارة الدولية في جمهورية زيمبابوي فريدريك شافا عن دعم بلاده لطلب المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض (إكسبو 2030).وأوضح معاليه في مؤتمر صحفي اليوم، عقب لقاء معالي المستشار في الديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان برئيس جمهورية زمبابوي عن دعم بلاده لاستضافة المملكة معرض (إكسبو 2030) في مدينة الرياض.من جهته عبر معالي المستشار قطان عن شكر حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقاً من العلاقات الوطيدة بين البلدين.// انتهى //12:27ت م0056