لندن 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم إعلان حزب المحافظين الحاكم عن فوز وزيرة الخارجية، ليز تروس، برئاسة الحزب بعد حصولها على تأييد ٨١٣٢٦ عضواً مقارنة مع ٦٠٣٩٩ صوتاً لمنافسها وزير المالية السابق، ريتشي سوناك.وأشارت الصحف إلى أن تروس، سترث أغلبية برلمانية مريحة تمكنها من تشكيل الحكومة بعد إجراءات التسليم الرسمية اليوم الثلاثاء من رئيس الوزراء المستقيل، بوريس جونسون، لتصبح بذلك رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة.وفي الشأن الدولي، تناولت الصحف أنباء عن مقتل 35 مدنياً على الأقل وإصابة 37 آخرين جراء تعرض قافلة تحمل إمدادات في شمال بوركينا فاسو لهجوم مسلح من قبل جماعة إرهابية.// انتهى //12:35ت م0057