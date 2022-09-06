القاهرة 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم توجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باستمرار دراسة تداعيات الأزمات الدولية على الاقتصاد المحلي، وتعزيز دور صندوق مصر السيادي لجذب الاستثمارات إلى البلاد.وأشارت إلى مباحثات وزير الخارجية المصري سامح شكري مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، التي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل دعم وتعزيز آليات العمل العربي المشترك.وتحدثت صحف الثلاثاء عن انعقاد أعمال الدورة العادية الـ (١٥٨) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، لمناقشة مختلف قضايا العمل العربي المشترك السياسية والأمنية والقانونية والاجتماعية والمالية.ولفتت الانتباه إلى مباحثات الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القاهرة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، التي تناولت آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، والموقف الفلسطيني في الفترة الأخيرة خاصة مع قرب انعقاد الدورة المقبلة للأمم المتحدة.وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في مدينة جنين بالضفة الغربية.ونشرت صحف القاهرة في متفرقات أخرى، نبأ إعلان الأمم المتحدة أن الصومال "على حافة المجاعة" بسبب تضرر العديد من المناطق في البلاد من الجفاف، وكذلك نقص المساعدات الإنسانية.// انتهى //12:36ت م0058