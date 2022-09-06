لندن 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واسسجلت أسعار الذهب اليوم ارتفاعاً، إذ دفع التوقف المؤقت في ارتفاع الدولار وأزمة الطاقة في أوروبا بعض المستثمرين لشراء المعدن الذي يعد ملاذا آمنا.وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1718.30 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وكانت الأسعار ارتفعت في وقت سابق بنحو 1 بالمئة إلى أعلى مستوياتها في أسبوع.كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 1729.40 دولاراً.// انتهى //12:45ت م0060