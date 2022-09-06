اقتصادي / ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 %
الثلاثاء 1444/2/10 هـ الموافق 2022/09/06 م واس
لندن 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واس
سجلت أسعار الذهب اليوم ارتفاعاً، إذ دفع التوقف المؤقت في ارتفاع الدولار وأزمة الطاقة في أوروبا بعض المستثمرين لشراء المعدن الذي يعد ملاذا آمنا.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1718.30 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وكانت الأسعار ارتفعت في وقت سابق بنحو 1 بالمئة إلى أعلى مستوياتها في أسبوع.
كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 1729.40 دولاراً.
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