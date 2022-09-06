الخرطوم 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على استقبال وزير الدفاع السوداني الفريق الركن ياسين إبراهيم بمكتبه أمس، بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لجنوب السودان نيكولاس هايثم ،وتطرق الوزير إلى دور السودان بصفته رئيساً لمنظمة الإيقاد في تحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان والدور المحوري لبعثة الأمم المتحدة في حث المانحين والداعمين الدوليين لدعم تنفيذ الاتفاقية.وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والفيضانات في السودان إلى 112 قتيلاً.ولفتت صحف الثلاثاء الانتباه إلى استقبال معبر أرقين الحدودي مع مصر أمس هدية جمهورية مصر العربية لدرء آثار السيول والفيضانات والمتمثلة في 90 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية والإيوائية والأدوية.وسلطت صحف السودان الضوء على المباحثات التي أجرتها وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط والتي تركزت حول الأوضاع في ليبيا، والجهود المبذولة لتحقيق التوافق الوطني.// انتهى //12:48ت م0061