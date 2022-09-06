الرياض 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واسعقدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة واللجنة الوطنية الصناعية باتحاد الغرف السعودية لقاءً تنسيقياً برئاسة معالي محافظ الهيئة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، ورئيس اللجنة الوطنية الصناعية إبراهيم بن محمد آل شيخ، وذلك ضمن سلسلة لقاءات المواصفات السعودية مع رؤساء اللجان الوطنية باتحاد الغرف.وشهد اللقاء -الذي عُقد بحضور عدد من المسؤولين بالهيئة وأعضاء اللجنة الوطنية الصناعية- مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة حول الاستيراد والتصدير، وبحث التحديات المتعلقة بالقطاع الصناعي، وذلك للإسهام في تطوير البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة.وجرى خلال اللقاء استعراض خدمات الهيئة المتعلقة بدعم المنشآت (وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة)، ودورها في تأهيل المنشآت على تطبيق مواصفات نظم الإدارة والجودة، وتقديمها لعدد من البرامج التدريبية والاستشارية ذات الصلة، كذلك تم التطرق لأهمية تسجيل المصانع في منصة سابر وفقاً لبرنامج سلامة المنتجات، مع أهمية استيفاء المنتجات لمتطلبات اللوائح الفنية والحصول على شهادة المطابقة وعلامة الجودة، بما يسهم في تعزيز قدرات القطاع الصناعي.بدورها أوضحت المواصفات السعودية أن اللقاء يعدّ فرصة مناسبة للاستماع إلى ملاحظات ممثلي القطاع الخاص لتطوير العمل بما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة السعودية، والارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير العالمية ذات العلاقة.// انتهى //12:49ت م0063