إسلام آباد 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واسقتل خمسة جنود من رجال الجيش الباكستاني، وأربعة مسلحين من العناصر الإرهابية ، خلال اشتباكات وقعت في بلدة "بويا" بمقاطعة وزيرستان شمال غرب باكستان.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن مجموعة من العناصر الإرهابية شنت هجوما ًعلى فرقة عسكرية كانت تقوم بعملية تمشيط أمني في المنطقة بناء على معلومات استخباراتية، ما أدى إلى مقتل خمسة جنود، مضيفاً أن الفرقة العسكرية تصدت للهجوم وقتل أربعة الإرهابيين الذين شنوا الهجوم، وصادرت من حوزتهم أسلحة وذخيرة ومتفجرات.وبيّن أن الإرهابيين الذين قُتلوا كانوا مطلوبين لتورطهم في تنفيذ عمليات إرهابية أدت إلى مقتل مدنيين أبرياء.وأكد البيان عزم الجيش على مواصلة العمليات العسكرية ضد العناصر الإرهابية حتى القضاء على آفة الإرهاب.// انتهى //12:50ت م0065