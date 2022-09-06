صبيا 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واسأجرى قسم جراحة اليوم الواحد بمستشفى صبيا العام 196 عملية جراحية في مختلف التخصصات خلال شهر أغسطس للعام الحالي 2022م.وشملت الحالات ما بين 68 عملية جراحة عامة و9 عمليات جراحة أوعية دموية، وعملية جراحة عظام, و 50 عملية جراحة أنف وأذن وحنجرة, و 31 عملية جراحة عيون, و 15 جراحة مسالك بولية, و 22 عملية أسنان وجراحة وجه وفكين.وأنهى القسم 3 قوائم انتظار بإجمالي 140 حالة، منها 52 حالة لتخصص الأنف والأذن والحنجرة و 40 حالة لتخصص العيون، بالإضافة لـ48 حالة لتخصص الأسنان.ويأتي ذلك حرصاً من الصحة على تقديم الخدمة لجميع المستفيدين وإنهاء جميع قوائم الانتظار للعمليات الجراحية في جميع مستشفيات المنطقة وضمن مشروع قوائم انتظار العمليات للتخصصات المختلفة.// انتهى //13:47ت م0083