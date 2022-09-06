نجران10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واستواصل أمانة منطقة نجران وبلديات المنطقة المرتبطة بها أعمالها في معالجة عناصر التشوه البصري في مدينة نجران ومحافظات ومراكز المنطقة؛ خلال شهر أغسطس 2022م، ضمن خطط ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وفقاً لرؤية المملكة 2030.وأوضح أمين المنطقة المهندس صالح ال داغش، أن جهود الأمانة وبلدياتها قامت خلال شهر أغسطس شملت إزالة 44096 م3 من مخلفات البناء والهدم، وإزالة 226 حواجز خرسانية، وإصلاح 35732 مترًا مربعًا من حفر الشوارع والتشققات، وصيانة 1192 عمود إنارة، كما جرت صيانة 5661 مترًا مربعًا من أرصفة الطرق والشوارع والميادين، وإعادة دهان 16261مترًا طوليًا من بردورات الأرصفة و الخطوط الأرضية، إضافة إلى معالجة 1149 مترًا مربعًا من الكتابات المشوهة على الجدران، ومعالجة 116 من حاويات النفايات, ورفع 23 سيارة تالفة.// انتهى //13:48ت م0084