بريدة 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية الزهايمر بالمنطقة خالد الشقحاء، وأعضاء المجلس.واستمع سموه إلى شرحٍ موجز عن أهداف الجمعية وخططها المستقبلية لخدمة مرضى الزهايمر، وبرامجها التوعوية التي تستهدف جميع فئات المجتمع وأسر وذوي مرضى الزهايمر.وأكد الأمير فيصل بن مشعل أهمية الحملات التوعوية للجمعية والبرامج الوقائية التي تسهم في تعزيز الوعي تجاه مرض الزهايمر، والدور الذي تقوم به الجمعية من خلال البرامج والأنشطة التي تقدمها للمستفيدين، منوهاً بدعم القيادة الحكيمة للقطاع الثالث تحقيقا لرؤية المملكة.حضر اللقاء مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالله أبوسباع.// انتهى //13:57ت م0086