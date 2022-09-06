الرياض 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واسعقد معالي رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار المهندس عبدالله بن عامر السواحة، اليوم اجتماعاً مع رئيس جامعة سنغافورة (NUS) البروفسور تانغ إنغ تشي.وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار، وتحديداً حول قطاع الاستدامة واقتصاديات المستقبل؛ بهدف تنمية المواهب، وتطوير الكوادر البشرية.// انتهى //14:04ت م0089