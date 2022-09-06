جيزان 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس المجلس التأسيسي لتجمعات الجنوب الصحية الدكتور عبدالرحمن المعمر، وعدداً من أعضاء المجلس.واطلع سموه على مراحل إنجاز إستراتيجية التحول الصحي، ومستقبل التجمع الصحي بجازان، والعديد من المشاريع الصحية بالمنطقة، مؤكداً أهمية تكثيف الجهود وتقديم أفضل الخدمات بمختلف المرافق الصحية بالمنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها، والاهتمام الكامل بمؤشر تجربة المريض، وتقديم أرقى وأفضل خدمات الرعاية الصحية، لرفع جودة الحياة في إطار مستهدفات "رؤية المملكة 2030".// انتهى //14:04ت م0090