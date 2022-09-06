جيزان 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واسقدمت جمعية الإحسان الطبية الخيرية بمنطقة جازان، خدماتها العلاجية والتثقيفية لـ 5811 مستفيداً خلال شهر أغسطس من العام الحالي 2022م، عبر باقة من المشروعات والبرامج المتنوعة.وأوضح مدير الجمعية محمد إسماعيل الحازمي، أن الخدمات شملت 2843 رحلة لنقل المرضى من خلال مشروع "سفير" لنقل مرضى الفشل الكلوي وأمراض الدم الوراثية، فيما أجريت 243 عملية جراحية من خلال مشروع شفاء لإجراء العمليات الجراحية للمرضى الفقراء؛ وتم تسليم 150 جهازًا طبيًّا للمرضى المحتاجين في منازلهم من خلال مشروع "سند"، واستفاد من الخدمات الطبية الأولية والتثقيف الصحي عبر العيادات المتنقلة في مركز السهي 1942 مستفيدًا.وأشار إلى أن مشروع "الكشف المبكر عن سرطان الثدي" قدم خدماته لـ 198 مستفيدة، قُدمت لهن الخدمة من خلال عيادة متنقلة مجهزة، كما قام مشروع الاستشاري الزائر بتقديم الخدمات الاستشارية للمحتاجين في مستشفى الريث العام لـ 435 مستفيدًا ، وجرى تأمين الأدوية لـ 388 مريضًا ، إلى جانب إحالة 47 مريضًا للمستشفيات المركزية في المنطقة لاستكمال خططهم العلاجية.كما بلغ عدد المتطوعين خلال شهر أغسطس 51 متطوعًا، قدموا 900 ساعة تطوعية عبر 22 فرصة تطوعية.// انتهى //14:13ت م0091