الرياض 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة في مكتبه بقصر الحكم اليوم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان وأعضاء مجلس الإدارة ولجنة تنمية أعمال المحافظات بالغرفة.وتسلم سموه تقريراً عن إستراتيجية تنمية المحافظات, كما استمع إلى شرح عن لجنة تنمية أعمال المحافظات وأهدافها في تطوير قطاع الأعمال وتعزيز الأثر الاقتصادي والمساهمة الفاعلة في خدمة المحافظات.// انتهى //14:17ت م0092