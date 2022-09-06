الرياض 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واسالتقى معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، بعددٍ من ملاّك وممثلي المطاعم في السوق السعودي.وجرى خلال اللقاء بحث تسهيل إجراءات استيراد المطاعم للأغذية خصوصًا تلك الأطعمة التي لا يوجد لها مواصفة أو نادرة الاستيراد، مع التأكيد على أهمية ضمان سلامة الأغذية.كما نُوقشت الاقتراحات التي تسهم في دعم الاستثمار ورفع مستوى الجودة، والتحديات والعوائق التي تواجه القطاع الخاص بشكل عام، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.ويأتي اللقاء ضمن سلسلة لقاءات تقوم بها "الغذاء والدواء" مع فئات قطاع التغذية والمطاعم كافة لتطوير الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين من خدماتها، لتعزيز ودعم مستوى الخدمات المقدمة من "الهيئة"، إضافة لقطاعات الدواء والأجهزة الطبية ومنتجات التجميل.// انتهى //14:22ت م0093