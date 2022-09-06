عام / سمو نائب أمير مكة المكرمة يستقبل مدير الأمن العام
الثلاثاء 1444/2/10 هـ الموافق 2022/09/06 م واس
جدة 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، في مقر الإمارة بجدة ، معالي مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي.
وعبّر الأمير بدر بن سلطان عن تقديره لكافة القطاعات الأمنية ، نظير جهودها في خدمة ضيوف الرحمن وحفظ الأمن والممتلكات ، كما استمع سموه إلى إيجاز عن الجهود والخطط الأمنية الخاصة بموسم العمرة.
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14:24ت م
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