جدة 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، في مقر الإمارة بجدة ، معالي مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي.وعبّر الأمير بدر بن سلطان عن تقديره لكافة القطاعات الأمنية ، نظير جهودها في خدمة ضيوف الرحمن وحفظ الأمن والممتلكات ، كما استمع سموه إلى إيجاز عن الجهود والخطط الأمنية الخاصة بموسم العمرة.// انتهى //14:24ت م0094