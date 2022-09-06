جدة 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، في مقر الإمارة بجدة ، معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة.واطلع سموه على الأعمال والخطط المُنفذة خلال موسم العمرة ، الرامية لتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام ، كما استمع لإيجاز عن خطط الوزارة واستعدادتها لموسم الحج المقبل.// انتهى //14:25ت م0095