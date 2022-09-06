عام / سمو الأمير بدر بن سلطان يستقبل وزير الحج والعمرة
الثلاثاء 1444/2/10 هـ الموافق 2022/09/06 م واس
جدة 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، في مقر الإمارة بجدة ، معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة.
واطلع سموه على الأعمال والخطط المُنفذة خلال موسم العمرة ، الرامية لتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام ، كما استمع لإيجاز عن خطط الوزارة واستعدادتها لموسم الحج المقبل.
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14:25ت م
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