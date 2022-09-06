الرياض 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واساختتم بنك التنمية الاجتماعية الورش التدريبية الـ25 للبرنامج الدولي "إمبريتك Empretec" التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) بمعدل 48 ساعة، التي استمرت 6 أيام وذلك في مركز دلني بمدينة الرياض.وهدف البرنامج إلى تطوير وتعزيز القدرات والكفاءات الريادية الشخصية وتأسيس المنشآت "متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة الحجم" لتحقيق الثروة والتنمية المحلية وإيجاد فرص العمل وتحسين المجتمع.وبلغ عدد خريجي البرنامج (22) ريادياً، من مختلف القطاعات التجارية، مثل قطاع التجزئة والتقنية والأغذية وغيرها، واستفاد خريجي البرنامج من فرصة عقد شراكات تجارية بينهم على مختلف الأصعدة, حيث قُدمت ورش تدريبية تفاعلية تصور تحديات المشاريع الحقيقية، لمعرفة السلوكيات الصحيحة لنجاح المشاريع، وتتضمن منهجية التدريب، والتجربة، والألعاب، والتمارين العملية، ومحاكاة المشاريع.ويسهم بنك التنمية الاجتماعية في تمكين رواد ورائدات الأعمال في المملكة من خلال استقطاب البرامج الدولية المعتمدة والورش التدريبية المكثفة لتطوير أصحاب المنشآت بالمملكة وزيادة فرص نجاح المشاريع التجارية مع إعطاء الفرصة لخوض تجارب حقيقية وتقييم نقاط القوة والضعف بما يوجد بيئة تنموية اقتصادية.// انتهى //14:26ت م0096