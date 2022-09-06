الدوحة 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واسسجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعًا بمقدار 16.99 نقطة، أي ما نسبته 0.13%، ليصل إلى 13 ألفًا و055.01 نقطة.وجرى خلال جلسة اليوم تداول 124 مليونًا و707 آلاف و320 سهمًا، بقيمة 527 مليونًا و256 ألفًا و17.389 ريالًا، نتيجة تنفيذ 18904 صفقات في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 16 شركة، بينما انخفضت أسعار 26 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 728 مليارًا و598 مليونًا و234 ألفًا و190.790 ريالًا، مقارنة بـ 727 مليارًا و34 مليونًا و332 ألفًا و830.670 ريالًا بالجلسة السابقة.// انتهى //15:21ت م0122