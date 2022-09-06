الرياض 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واسسجّلت منصّات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الرقميّة تفاعلًا واسعًا وارتفاعًا في نسبة المستفيدين منها، حيث سجلت منصات "سكني" الرقمية ارتفاعا في نسبة المستفيدين تصل إلى 35%، بينما سجلت منصات "بلدي" الرقمية ارتفاعًا بنسبة تتجاوز 42% وذلك خلال شهر أغسطس الماضي مقارنة بيوليو 2022.وأجاب مركز الاتصال الموحد للعناية بالمستفيدين لبرنامج سكني (199090) على أكثر من 107 آلاف اتصال بمتوسط يومي تجاوز 3478 مكالمة، وذلك للاستفسار عن خدمات البرنامج التي تتضمن الاستحقاق الفوري، وحجز ومعاينة الوحدات والأراضي السكنية، وعروض الأسعار من الجهات التمويلية، التي يُتِيحها "سكني" بهدف رفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030 تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -، كما سجل المركز الموحد للعناية بالمستفيدين الخاص بمنصة بلدي (199040) أكثر من 45 ألف اتصال بمتوسط يومي تجاوز 1450 مكالمة.واستقبل حساب العناية بالمستفيدين لبرنامج سكني على منصة تويتر خلال الشهر الماضي 24 ألف استفسار من المواطنين، للاستفسار حول الخيارات والحلول السكنية التي يُقدّمها من قروض مدعومة لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، وخيار الأراضي السكنية، وذلك ضمن جهود البرنامج لتقديم خدمات وحلول تُسهّل تملك المنزل الأول للأسر السعودية، كما تجاوب حساب العناية بالمستفيدين لمنصة "بلدي" على منصة تويتر خلال شهر أغسطس الماضي مع أكثر من 28 ألف استفسار عن جميع الخدمات البلدية التي تقدمها المنصة، كما سجل تطبيق منصة بلدي 936 ألف زيارة و"سكني" أكثر من 188 ألف زيارة خلال ذات الشهر.يُذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تشهد تحولًا رقميًا في المجالات كافة، تعزيزًا للتحول الرقمي وتحقيق مستهدفات الوزارة الإستراتيجية في القطاعين البلدي والإسكاني وفقَ منظومة رقمية مستدامة تهدُف للوصول إلى خدمات رائدة لمدن رقمية ذكية ومبتكرة توفر حياة مزدهرة للعملاء، وتطوير نماذج العمل الجديدة ورحلات العملاء المبتكرة، وتمكين فرص الاستثمار من البيانات والخدمات، ورفع مستوى رضا ومشاركة العميل، وكذلك توفير بيانات موحدة وموثوقة لتحسين مرونة وكفاءة المنظومة الرقمية.// انتهى //15:26ت م0123